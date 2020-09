Animali: l’orso è tornato in Ossola, individuato con la ‘fototrappola’ (Di sabato 19 settembre 2020) L’orso è tornato in Val d’Ossola. I militari della Stazione Carabinieri Parco Santa Maria Maggiore hanno rilevato la presenza di un orso vicino a una carcassa di montone predata precedentemente da lupo. Sulla carcassa era stata posizionata una fototrappola per accertamenti faunistici. La zona interessata è l’alpe Scaredi, nel comune di Malesco, in valle Vigezzo, al confine settentrionale del Parco Nazionale Val Grande. ”Dalle immagini – spiegano i carabinieri forestali – si rileva che l’animale, un esemplare adulto, ha consumato completamente i resti della predazione, stazionando nella zona per circa un’ora. Le immagini sono al vaglio di esperti per ulteriori accertamenti. Dalle immagini non e’ evidente il sesso dell’animale, ma presumibilmente si tratta dello stesso ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) L’orso èin Val d’. I militari della Stazione Carabinieri Parco Santa Maria Maggiore hanno rilevato la presenza di un orso vicino a una carcassa di montone predata precedentemente da lupo. Sulla carcassa era stata posizionata una fototrappola per accertamenti faunistici. La zona interessata è l’alpe Scaredi, nel comune di Malesco, in valle Vigezzo, al confine settentrionale del Parco Nazionale Val Grande. ”Dalle immagini – spiegano i carabinieri forestali – si rileva che l’animale, un esemplare adulto, ha consumato completamente i resti della predazione, stazionando nella zona per circa un’ora. Le immagini sono al vaglio di esperti per ulteriori accertamenti. Dalle immagini non e’ evidente il sesso dell’animale, ma presumibilmente si tratta dello stesso ...

