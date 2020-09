Ancora record per Fortnite: 10 milioni di anni di partite per il Battle Royale (Di sabato 19 settembre 2020) Che Fortnite sia un vero e proprio fenomeno videoludico – e non – non è di certo un segreto. Nato nel 2017 come un banale shooter con elementi da tower defense, il titolo di casa Epic Games ha saputo poi evolversi e sposare gli umori dei player, abbracciando una modalità Battle Royale che, a distanza di più di tre anni, continua a calamitare le attenzioni di milioni di appassionati. Il merito va naturalmente al team di sviluppo americano, che periodicamente coinvolge la sua grandissima community con aggiornamenti, eventi speciali, prestigiose collaborazioni e diverse Stagioni tematiche – attualmente è in corso la quarta del secondo capitolo, ricchissima di supereroi Marvel. No solo, la Battaglia Reale di Fortnite è riuscita pure ... Leggi su optimagazine (Di sabato 19 settembre 2020) Chesia un vero e proprio fenomeno videoludico – e non – non è di certo un segreto. Nato nel 2017 come un banale shooter con elementi da tower defense, il titolo di casa Epic Games ha saputo poi evolversi e sposare gli umori dei player, abbracciando una modalitàche, a distanza di più di tre, continua a calamitare le attenzioni didi appassionati. Il merito va naturalmente al team di sviluppo americano, che periodicamente coinvolge la sua grandissima community con aggiornamenti, eventi speciali, prestigiose collaborazioni e diverse Stagioni tematiche – attualmente è in corso la quarta del secondo capitolo, ricchissima di supereroi Marvel. No solo, la Battaglia Reale diè riuscita pure ...

Babdelicious : @FASTWEBHelp 2 luglio - 19 settembre e ancora aspetto l'attivazione: se state cercando di stabilire un record, vi prego, ditemelo. - mygprinvcess : però il record della live più corta lo tiene ancora taehyung con l’imitazione della famiglia di pingu - nxvxcain : Sono stata rifiutata ancora prima di essermi dichiarata. Secondo me è un nuovo record. Me lo merito un premio, no? - meprohibeat : @RuggieroDistaso Alla juve. Il passaporto in tempi record dovrebbe servire per inserirlo nella lista champions. Ma… - dimmichipaga : RT @fziskaboh: Noooo, aveste dovuto dimezzare ancora per consolidare il record e prendere in giro gli autori! #reazioneacatena -

10.15 - Milik non ha ancora risolto tutte le questioni col Napoli - Ancora incerto il futuro di Arkadiusz Milik. O meglio, l’attaccante del Napoli è ad un passo dalla Roma ma non lo diventerà in quest ...

Coronavirus, è record di nuovi contagi in Sicilia (+179): arrivano i primi tamponi rapidi

Record di contagi in Sicilia: 179 persone sono state trovate positive al Coronavirus nelle ultime 24 ore. E' la cifra più alta dall'inizio della pandemia: il primato precendente risale al 26 marzo qu ...

Perché gli incendi in California devono farci più paura del Coronavirus

78 incendi tutt’ora attivi, una area forestale grande quasi quanto l’intera Umbria andata in fiamme, poco meno di 7000 strutture incenerite, oltre 200mila persone evacuate e almeno 24 morti. Questo il ...

