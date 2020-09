Anche Zaia riapre gli stadi, fino a mille spettatori (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo l’Emilia Romagna Anche il Veneto riapre gli eventi sportivi al pubblico. In Veneto al massimo 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 al chiuso. Lo prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Luca Zaia.“Il calcio merita rispetto - va intanto all’attacco il presidente della serie A Dal Pino - bisogna pianificare le cose dialogando”. E riferisce che a luglio era stato redatto uno studio su come riaprire gli stadi in sicurezza: ‘nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso’. Il protocollo della serie A per la riapertura degli stadi “non è affatto stato ignorato”, è la replica del ministro che rivendica che senza la norma per i corridoi per gli stranieri i campionati non ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Dopo l’Emilia Romagnail Venetogli eventi sportivi al pubblico. In Veneto al massimo 1.000negli impianti all’aperto e 700 al chiuso. Lo prevede l’ordinanza del presidente della Regione, Luca.“Il calcio merita rispetto - va intanto all’attacco il presidente della serie A Dal Pino - bisogna pianificare le cose dialogando”. E riferisce che a luglio era stato redatto uno studio su come riaprire gliin sicurezza: ‘nessuno ci ha mai chiamato nemmeno per affrontare questo discorso’. Il protocollo della serie A per la riapertura degli“non è affatto stato ignorato”, è la replica del ministro che rivendica che senza la norma per i corridoi per gli stranieri i campionati non ...

Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto riapre gli eventi sportivi al pubblico. In Veneto al massimo 1.000 spettatori negli impianti all’aperto e 700 al chiuso. Lo prevede l’ordinanza del presidente del ...

Veneto apre gli stadi a mille tifosi. Lega Serie A: “Da Spadafora no al dialogo, meritiamo rispetto”

Anche Zaia, come Bonaccini, apre gli stadi ai tifosi. Mentre il ministero dello Sport ancora temporeggia e, dopo aver aperto alcuni eventi sportivi (a partire dagli Internazionali d’Italia di tennis) ...

Veneto, stadi aperti a 1000 tifosi. Lega A: "Il calcio merita rispetto"

La Regione Veneto apre alla presenza del pubblico negli impianti sportivi per un massimo di 1.000 persone negli impianti all'aperto e 700 in quelli al chiuso. E' quanto prevede una ordinanza del presi ...

