Anche la Lombardia riapre gli stadi: ammessi fino a 1000 spettatori all'aperto, l'ordinanza (Di sabato 19 settembre 2020) Prende il via il campionato di Serie A e arrivano nuovi aggiornamenti sul ritorno del pubblico. Anche la Lombardia ha deciso si riaprire gli stadi fino a una capienza massima di 1.000 spettatori. E' quanto prevede un'ordinanza della Regione firmata dal presidente Attilio Fontana. "E' consentita la presenza del pubblico durante gli eventi e le competizioni sportive, ivi compresi quelli riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, di ogni disciplina, all'interno di impianti sia all'aperto che al chiuso, limitatamente a quei settori nei quali sia possibile assicurare posti a sedere da assegnare ai ...

