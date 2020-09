Anche il Veneto riapre stadi e palazzetti a capienza limitata Dal Pino Serie A | ‘Governo non ci ascolta’ Spadafora | ‘Attenzione costante’

(Di sabato 19 settembre 2020) Il passo in avanti del governatore emiliano, Stefano Bonaccini, che ha deciso di riaprire glia mille tifosi rischia di creare un effetto valanga sul resto dei presidenti di regione. Il tutto con la stagione 2020/21 diA ai nastri di partenza.il, con un’ordinanza del governatore Luca Zaia valida fino al 3 ottobre, ha deciso di aprire a mille spettatori glidella propria regione e a 700 gli impianti al chiuso, come idello sport. Ma al presidente della Lega diA, Paolo Dal, non piace questa gestione frammentata delle presenze negli impianti e, ai microfoni di Radio Deejay, attacca il governo: “Non mi piace dirlo, ma lo devo fare a voce alta, il calcio merita rispetto, bisogna pianificare ...

