Anche il Veneto riapre stadi e palasport (Di sabato 19 settembre 2020) Con un’ordinanza firmata dal Presidente Zaia, il Veneto apre stadi e palazzetti dello sport a un numero limitato di tifosi. Anche il Veneto riapre gli stadi e i palazzetti dello sport a un numero limitato di persone. Potranno assistere agli eventi sportivi mille spettatori negli impianti all’aperto e 700 negli impianti chiusi. Zaia segue quindi l’esempio di Bonaccini nonostante l’invito di Boccia a non muoversi in ordine sparso. Veneto, stadi e palasport aperti al pubblico La svolta in Veneto arriva dopo che il Presidente della Regione Luca Zaia ha firmato l’ordinanza disponendo la riapertura degli impianti. L’ordinanza è valida dal 19 settembre fino al prossimo 3 ... Leggi su newsmondo (Di sabato 19 settembre 2020) Con un’ordinanza firmata dal Presidente Zaia, ilapree palazzetti dello sport a un numero limitato di tifosi.ilglie i palazzetti dello sport a un numero limitato di persone. Potranno assistere agli eventi sportivi mille spettatori negli impianti all’aperto e 700 negli impianti chiusi. Zaia segue quindi l’esempio di Bonaccini nonostante l’invito di Boccia a non muoversi in ordine sparso.aperti al pubblico La svolta inarriva dopo che il Presidente della Regione Luca Zaia ha firmato l’ordinanza disponendo la riapertura degli impianti. L’ordinanza è valida dal 19 settembre fino al prossimo 3 ...

parloamestessa : Anche in Veneto la genialata che ci riporterà al lockdown. - veneto_ : RT @PCagnan: Sport, anche il Veneto riapre gli stadi al pubblico: massimo mille spettatori. Ecco l'ordinanza - Tribuna di Treviso Treviso… - SmorfiaDigitale : Veneto, anche Zaia riapre stadi e palasport: all aperto al massimo 1.000 spettat... - Fprime86 : RT @CorSport: Anche il #Veneto apre gli #stadi: per #VeronaRoma solo ingressi a invito ?? - PCagnan : Sport, anche il Veneto riapre gli stadi al pubblico: massimo mille spettatori. Ecco l'ordinanza - Tribuna di Trevi… -