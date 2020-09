Anche il Veneto di Zaia dà il via libera | 1000 spettatori per lo sport all’aperto

(Di sabato 19 settembre 2020) Luca, presidente della Regione, ha firmato un’ordinanza che permetterà adi assistere agli eventiivi all’aperto e a 700 persone di guardare le gare al chiuso, dal 19 settembre al 3 ottobre. I tifosi “hanno l’obbligo di occupare per tutta la durata dell’evento esclusivamente i posti a sedere specificamente assegnati, con divieto di collocazione in piedi e di spostamento di posto, assicurando tra ogni spettatore seduto una distanza minima laterale e longitudinale di almeno un metro”. Serie A, torna il pubblico negli stadi: Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari conSerie A, De Siervo alza la voce: “il caos regna sovrano, chiediamo chiarezza”L'articolo ...

sportli26181512 : Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto apre ai tifosi: 1.000 negli stadi e 700 nei palasport: Dopo l’Emilia Romagna… - sportli26181512 : Anche il Veneto apre gli stadi: Verona-Roma con 1000 spettatori?: L’ordinanza è stata firmata dal presidente Zaia:… - LALAZIOMIA : Questione stadi, anche il Veneto decide di riaprire - pasqualinipatri : Questione stadi, anche il Veneto decide di riaprire - Vittoriog82 : Dopo l’Emilia Romagna anche il Veneto apre ai tifosi: 1000 negli stadi e 700 nei palasport. @gazzetta -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Veneto

E' stato inaugurato a Roma, presso l'aeroporto di Fiumicino, il più grande drive-in d'Italia per eseguire i tamponi rapidi per individuare i casi di Covid-19. E' attrezzato con sei check-point sanitar ...Studi sulle nuove terapie contro il tumore al seno e poi sul melanoma, sul tumore al cervello, al rene e alla prostata, vengono presentati al congresso virtuale 2020 della European Society for Medical ...Un crocevia per il governo, lo si è già detto. E una chiamata senza appello per Nicola Zingaretti, si è spesso aggiunto. Ma l’esito della battaglia toscana non riverbererà i propri effetti solo sull’a ...