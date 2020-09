Altro zio d'America in A: Parma ecco Krause (Di sabato 19 settembre 2020) I "Ducali" diventano la quarta squadra col marchio Usa dopo Roma, Fiorentina e Milan. Il neo presidente: "Progetto a lunga scadenza" Leggi su quotidiano (Di sabato 19 settembre 2020) I "Ducali" diventano la quarta squadra col marchio Usa dopo Roma, Fiorentina e Milan. Il neo presidente: "Progetto a lunga scadenza"

Ultime Notizie dalla rete : Altro zio Altro zio d’America in A: Parma ecco Krause Quotidiano.net Altro zio d’America in A: Parma ecco Krause

Via lo scudetto della Juve, su quello del Parma. "Ho fatto l’upgrade al mio computer", scherza Kyle Krause, che si presenta così da nuovo proprietario dei ducali, tramite un video sull’account ufficia ...

Como, nel 1999 l’omicidio di don Beretta: "Era mio zio, non un martire"

Como, 18 settembre 2020 - Don Renzo Beretta e don Roberto Malgesini. Qualcosa, anzi molto, li ha accomunati, e non solo la morte violenta di entrambi con impressionanti coincidenze. Don Beretta, parr ...

Caltanissetta. Il 17 settembre al Parco Archeologico Palmintelli c’è lo spettacolo di Antonello Costa.

CALTANISSETTA. Altro appuntamento al Parco Archeologico Palmintelli di Caltanissetta nel cartellone che vede la direzione artistica di Giuseppe Speciale e la sinergia tra il Parco Archeologico di Gela ...

