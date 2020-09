Allerta Meteo Veneto: instabilità da domani, “clou” tra lunedì e martedì (Di sabato 19 settembre 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto, alla luce delle previsioni Meteo, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione nella zona dell’alto bellunese a partire dalle ore 12 di domani domenica 20 settembre alle ore 14 di lunedì 21 settembre. Le previsioni Meteo indicano, infatti, che da domani inizia sul Veneto una fase di instabilità che vedrà il suo culmine, prevedibilmente, nelle giornate di lunedì e martedì. Ciononostante, già nella giornata di domani, nel settore dolomitico, non si esclude la possibilità del verificarsi di fenomeni intensi. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 19 settembre 2020) Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del, alla luce delle previsioni, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica ed idraulica, decretando lo stato di attenzione nella zona dell’alto bellunese a partire dalle ore 12 didomenica 20 settembre alle ore 14 di lunedì 21 settembre. Le previsioniindicano, infatti, che dainizia suluna fase di instabilità che vedrà il suo culmine, prevedibilmente, nelle giornate di lunedì e martedì. Ciononostante, già nella giornata di, nel settore dolomitico, non si esclude la possibilità del verificarsi di fenomeni intensi. Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe ...

