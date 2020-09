Allerta alimentare: mozzarella ritirata dal mercato per insolita colorazione (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova Allerta alimentare: lotti di mozzarella ritirati dal mercato a causa della loro insolita colorazione. Era già successo nel 2010. Nuova denuncia da parte de Il Fatto alimentare, che negli ultimi giorni ha ricevuto svariate segnalazioni da parte dei consumatori. Nelle segnalazioni si lamenta un’insolita colorazione blu per mozzarelle del marchio Vallelata. Un fatto non … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020) Nuova: lotti diritirati dala causa della loro. Era già successo nel 2010. Nuova denuncia da parte de Il Fatto, che negli ultimi giorni ha ricevuto svariate segnalazioni da parte dei consumatori. Nelle segnalazioni si lamenta un’blu per mozzarelle del marchio Vallelata. Un fatto non … L'articolo proviene da YesLife.it.

TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: #richiamo per Insalata Russa 100% Vegetale Roscio. Possibile presenza #allergene #uovo… - TuttoConoscenza : #Allertaalimentare: #richiamo per #Salamini Stag.S Bon-Ton. Presenza di #Salmonella - cagliaripad : Allerta alimentare: allergene non dichiarato, insalata russa richiamata dal mercato - PinoTor64 : RT @zazoomblog: Allerta alimentare: richiamo per un lotto di salamini - #Allerta #alimentare: #richiamo #lotto - BGrisafi : RT @zazoomblog: Allerta alimentare: richiamo per un lotto di salamini - #Allerta #alimentare: #richiamo #lotto -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta alimentare Allerta alimentare: mozzarella ritirata dal mercato per insolita colorazione Yeslife Allerta salmonella nel salame: lotti richiamati, tutte le info

Nuova allerta salmonella diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di salame a marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS. Il documento di allerta ministeriale ...

Divieti anti smog, arriva la stretta sui diesel fino all’Euro 5: ecco tutti i limiti

Brutte notizie in arrivo per gli automobilisti di Torino e altri 22 comuni della provincia. Dal primo ottobre entrano in vigore le limitazioni anti smog concordate dalla Regione con la Città metropoli ...

Coronavirus nel Piceno: oggi 10 nuovi positivi. Le dichiarazioni dei sindaci

Oggi, 18 settembre, il Piceno ha registrato dieci nuovi casi. L’allerta resta alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi della mov ...

Nuova allerta salmonella diffusa dal Ministero della Salute. Coinvolti in questo caso alcuni lotti di salame a marchio Bon-Ton Salumi di Barabino Santino & C. SAS. Il documento di allerta ministeriale ...Brutte notizie in arrivo per gli automobilisti di Torino e altri 22 comuni della provincia. Dal primo ottobre entrano in vigore le limitazioni anti smog concordate dalla Regione con la Città metropoli ...Oggi, 18 settembre, il Piceno ha registrato dieci nuovi casi. L’allerta resta alta, specialmente alla luce del nuovo decreto che impone di indossare le mascherine anche all’aperto nei luoghi della mov ...