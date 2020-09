Alfonso Signorini | male male | “Mai successo prima” La brutta notizia poco fa

(Di sabato 19 settembre 2020) Due brutte notizie nel giro di una sola settimana.avrà pensato di potersi ‘riprendere’ dopo la batosta di lunedì, ma niente. Il suo GF Vip proprio non decolla. Semmai ‘crolla’. Dopo l’esordio tutt’altro che positivo dello scorso lunedì, il programma non si è ripreso. La prima puntata della quinta edizione, la seconda sotto la guida del giornalista dopo le tre presentate da Ilary Blasi ha registrato il peggior debutto di sempre nella storia del reality in salsa Vip. Il debutto di lunedì 14 settembre 2020 ha appassionato solo 2.833.000 telespettatori con il 18.99% di share quando lo scorso gennaioaveva appassionato alla prima puntata 3.404.000 spettatori con il 20.16%. Come riporta Bubinoblog nessuna delle edizioni condotte dalla signora ...

dobrevsunicorns : Il motivo degli ascolti bassi del #gfvip ha due nomi: ALFONSO SIGNORINI E PUPO. Un cast pazzesco. Intrattenimento e… - justlikewalls : siamo tutti d’accordo che il calo di ascolti è dovuto agli opinionisti ed alfonso signorini e non al cast? #GFVIP - gigiditerlizzi : @trash_italiano gli ascolti aumentano se togliete alfonso signorini - tempoweb : Patrizia de Blanck contro Flavia Vento: sei una rompico...oni. Al GfVip volano gli stracci #patriziadeblanck… - tempoweb : Elisabetta Gregoraci sbarca al GfVip. E la spara grossa su Briatore #elisabettagregoraci #gfvip #grandefratellovip… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

C’era tanta curiosità nel vedere Paolo Brosio varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Purtroppo per il momento non è possibile soddisfare la curiosità: manca solo lui all’ ...Era il momento più atteso di quest’edizione del Grande Fratello Vip: finalmente, Elisabetta Gregoraci ha varcato la porta rossa. Il pubblico non aspettava altro che l’ingresso della showgirl nella cas ...Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: «Non sta bene è in ospedale». Il giornalista e opiniosta fisso dei programmi di Barbara d'Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di prob ...