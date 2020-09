Alexei Navalny torna a camminare e si mostra su Instagram: “La guarigione non è vicina. Facevo fatica a parlare e riconoscere persone” (Di sabato 19 settembre 2020) Alexei Navalny è tornato a camminare. Come successo dopo il suo risveglio da settimane di coma farmacologico seguito all’avvelenamento, è lo stesso blogger oppositore di Putin ad aggiornare i suoi sostenitori attraverso il proprio profilo Instagram. E lo ha fatto pubblicando una sua foto mentre scende le scale dell’ospedale Charité di Berlino senza alcun aiuto e senza la flebo. “La strada verso la guarigione è chiara, anche se non vicina – ha scritto – Il telefono nelle mie mani è inutile come un sasso e versarsi un bicchiere d’acqua si trasforma in una vera e propria impresa”. Navalny ha poi rivelato alcune delle enormi difficoltà che ha dovuto superare nei primi giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 19 settembre 2020)to a. Come successo dopo il suo risveglio da settimane di coma farmacologico seguito all’avvelenamento, è lo stesso blogger oppositore di Putin ad aggiornare i suoi sostenitori attraverso il proprio profilo. E lo ha fatto pubblicando una sua foto mentre scende le scale dell’ospedale Charité di Berlino senza alcun aiuto e senza la flebo. “La strada verso laè chiara, anche se non– ha scritto – Il telefono nelle mie mani è inutile come un sasso e versarsi un bicchiere d’acqua si trasforma in una vera e propria impresa”.ha poi rivelato alcune delle enormi difficoltà che ha dovuto superare nei primi giorni ...

