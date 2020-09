Alexei Navalny, nuova foto su Instagram in cui cammina da solo (Di sabato 19 settembre 2020) Il dissidente russo Alexei Navalny, ricoverato all’ospedale Charite di Berlino dopo essere stato avvelenato con il Novichok, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae scendere le scale da solo e senza flebo. Il 44enne riferisce le sue condizioni di salute in un post a corredo dell’immagine. “Sono un ragazzo a cui tremano le gambe tremano quando sale le scale, ma pensa: ‘Oh, questa è una scala. E la percorre e magari dovrei cercare un ascensore’. Prima, sarei rimasto lì a fissarla”, scrive l’oppositore del Cremlino ricordando come nei giorni scorsi non “riconoscesse le persone” e avesse avuto difficoltà a “trovare le parole” e “a capire come parlare”. Visualizza questo post su ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 19 settembre 2020) Il dissidente russo, ricoverato all’ospedale Charite di Berlino dopo essere stato avvelenato con il Novichok, ha pubblicato suunache lo ritrae scendere le scale dae senza flebo. Il 44enne riferisce le sue condizioni di salute in un post a corredo dell’immagine. “Sono un ragazzo a cui tremano le gambe tremano quando sale le scale, ma pensa: ‘Oh, questa è una scala. E la percorre e magari dovrei cercare un ascensore’. Prima, sarei rimasto lì a fissarla”, scrive l’oppositore del Cremlino ricordando come nei giorni scorsi non “riconoscesse le persone” e avesse avuto difficoltà a “trovare le parole” e “a capire come parlare”. Visualizza questo post su ...

