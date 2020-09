Alessia Marcuzzi, la verità sulla crisi con il marito: c’entra De Martino? (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo Alessia Marcuzzi, la verità sulla crisi con il marito: c’entra De Martino? . Alessia Marcuzzi, ecco tutta la verità sul rapporto con il marito Paolo Calabresi e sul gossip che riguarda Stefano De Martino: chiarisce tutto. Alessia Marcuzzi ha parlato del marito Paolo e di tutto quello che è stato detto, negli ultimi mesi, sulla sua vita sentimentale: lo ha fatto oggi, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. … Leggi su youmovies (Di sabato 19 settembre 2020) Questo articolo, la veritàcon il: c’entra De? ., ecco tutta la verità sul rapporto con ilPaolo Calabresi e sul gossip che riguarda Stefano De: chiarisce tutto.ha parlato delPaolo e di tutto quello che è stato detto, negli ultimi mesi,sua vita sentimentale: lo ha fatto oggi, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo. …

