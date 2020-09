Albania: protesta contro il governo, Tirana e Teuta Durazzo boicottano la partita (Di sabato 19 settembre 2020) Il KF Tirana e il KF Teuta Durazzo non hanno disputato il loro match di campionato per protestare contro lo scarso sostegno del governo al mondo del calcio albanese. Lo ha annunciato il Tirana con un comunicato. “Il Tirana, all’interno del movimento della Lega Calcio Professionista in cerca di sostegno sportivo, si è unito oggi all’iniziativa di boicottare la partita – si legge – . Allo stadio Selman Stermasi, dove si sarebbe dovuta svolgere la partita KF Tirana-KF Teuta, i capitani delle squadre hanno annunciato la non continuazione della partita. Nella speranza di un rapido ritorno in campo, sosteniamo il calcio!”. Leggi su sportface (Di sabato 19 settembre 2020) Il KFe il KFnon hanno disputato il loro match di campionato perrelo scarso sostegno delal mondo del calcio albanese. Lo ha annunciato ilcon un comunicato. “Il, all’interno del movimento della Lega Calcio Professionista in cerca di sostegno sportivo, si è unito oggi all’iniziativa di boicottare la– si legge – . Allo stadio Selman Stermasi, dove si sarebbe dovuta svolgere laKF-KF, i capitani delle squadre hanno annunciato la non continuazione della. Nella speranza di un rapido ritorno in campo, sosteniamo il calcio!”.

Albania, riaprono le scuole. Il ministro dell’istruzione lascia l’incarico

Ieri migliaia di studenti delle scuole primarie e secondarie sono tornati tra i banchi di scuola in tutta l’Albania. Lezioni a turni, banchi singoli e muniti di gel disinfettante, mascherine e la disi ...

