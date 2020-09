Alba Parietti telefona in diretta al GfVip. Oppini imbarazzato, il labiale: "Ma dai..." - (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni Francesco Oppini è entrato al Grande Fratello Vip e Alba Parietti ha telefonato in diretta. Il figlio in evidente imbarazzo ha dovuto lasciare la scena alla madre alla quale aveva lanciato un avvertimento (inascoltato) prima di entrare Inutile negarlo. Alba Parietti è una figura ingombrante per fidanzati, mariti e suocere, figuriamoci per il figlio. Soprattutto se quest'ultimo è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. E così nella serata in cui l'attenzione sarebbe dovuta essere tutta su Francesco Oppini, ecco che la showgirl ruba la scena al figlio tra l'imbarazzo generale e le parole scocciate del 38enne torinese. Francesco Oppini, figlio d'arte e commentatore sportivo, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni Francescoè entrato al Grande Fratello Vip ehato in. Il figlio in evidente imbarazzo ha dovuto lasciare la scena alla madre alla quale aveva lanciato un avvertimento (inascoltato) prima di entrare Inutile negarlo.è una figura ingombrante per fidanzati, mariti e suocere, figuriamoci per il figlio. Soprattutto se quest'ultimo è un concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. E così nella serata in cui l'attenzione sarebbe dovuta essere tutta su Francesco, ecco che la showgirl ruba la scena al figlio tra l'imbarazzo generale e le parole scocciate del 38enne torinese. Francesco, figlio d'arte e commentatore sportivo, ...

chooseIove_ : @ginnygi Francesco Oppini figlio di Alba Parietti e Franco Oppini e fa le telecronache su 7gold - mirage2578 : Boh sarò pazza ma a me il figlio di Alba Parietti fa un sesso assurdo ?? #GFVIP - CaffeFou : La telefonata di Alba Parietti in diretta - Grande Fratello VIP | GFVIP 5: - PaluzzoM : Alba Parietti gia prontissima ed entrare nella casa del #GFVIP - Mitrucco : In questo momento c’è Oppini in tendenza e io immagino Alba Parietti così #gfvip -