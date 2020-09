Al San Pio analizzati 53 tamponi: nessuna nuova positività (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 53 tamponi (nr. 40 ordinari e nr. 13 rapidi), dei quali nr. 6 risultati positivi. I sei positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Area Covid nr. 12 pazienti positivi, dei quali nr. 4 residenti nella provincia di Benevento e nr. 8 residenti in altre province L'articolo Al San Pio analizzati 53 tamponi: nessuna nuova positività proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 19 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoL’azienda ospedaliera “San Pio” di Benevento comunica di aver processato in data odierna nr. 53(nr. 40 ordinari e nr. 13 rapidi), dei quali nr. 6 risultati positivi. I sei positivi non rappresentano nuovi casi, ma si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Area Covid nr. 12 pazienti positivi, dei quali nr. 4 residenti nella provincia di Benevento e nr. 8 residenti in altre province L'articolo Al San Pio53positività proviene da Anteprima24.it.

