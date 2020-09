Addio Alfredo Scotti | tra i fondatori de Linkiesta

Leggi su linkiesta

(Di sabato 19 settembre 2020) Nella notte tra il 18 e il 19 settembre ci ha lasciati, tra idee presidente della società dal 2010 al 2016. Manager e finanziere curioso e appassionato, da sempre attratto dall’innovazione e dalle sfide imprenditoriali, era un grande coltivatore di idee. Dotato di umanità, generosità ed empatia, ha sempre creduto ne, stringendo rapporti personali con i giornalisti della redazione e con i soci. Grande ottimista ma sempre razionale,aveva la capacità di far avvenire le cose, promuovendo progetti che avessero come protagonisti i più giovani. Nel 2010 venne invitato da Guido Roberto Vitale a presiedere la neonata società de, accettando la sfida non facile ...