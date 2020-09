Accordo Governo-Regioni: mille spettatori per le partite di Serie A (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – mille spettatori per tutte le partite della Serie A di calcio. Questo l’Accordo tra Governo e Regioni per mettere fine alle polemiche nate nelle ultime 24 ore, dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico di autorizzare la partecipazione di mille persone agli eventi sportivi all’aperto. Un via libera chiesto dal mondo del tennis per gli Internazionali d’Italia, ma subito “reclamato” da alcune Regioni, più precisamente Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, per le gare di calcio contro il parere dello stesso Cts, che – come spiegato dal ministro Vincenzo Spadafora – “aveva espresso ancora un no secco alla presenza di migliaia di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 19 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) –per tutte ledellaA di calcio. Questo l’traper mettere fine alle polemiche nate nelle ultime 24 ore, dopo la decisione del Comitato tecnico scientifico di autorizzare la partecipazione dipersone agli eventi sportivi all’aperto. Un via libera chiesto dal mondo del tennis per gli Internazionali d’Italia, ma subito “reclamato” da alcune, più precisamente Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, per le gare di calcio contro il parere dello stesso Cts, che – come spiegato dal ministro Vincenzo Spadafora – “aveva espresso ancora un no secco alla presenza di migliaia di ...

