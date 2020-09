A Zurigo 500 negazionisti in piazza contro il ' coronavius che non c' è'

CorriereQ : Coronavirus: 500 no-mask manifestano in piazza a Zurigo - GalvaniM : Circa 500 persone hanno manifestato nel centro di #Zurigo contro quella che definiscono «la bugia del #coronavirus»… -

Ultime Notizie dalla rete : Zurigo 500

Globalist.it

Circa 500 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Zurigo per protestare contro la "bugia del coronavirus" senza indossare - per principio - una mascherina, condizione che invece era stata posta per ...Circa 500 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Zurigo per protestare contro la “bugia del coronavirus” senza indossare - per principio - una mascherina, condizione che invece era stata posta per ...Circa 500 persone si sono riunite sabato pomeriggio a Zurigo per protestare contro la “bugia del coronavirus” e le misure di protezione per arginare la diffusione dell’infezione da Covid-19. "Il vacci ...