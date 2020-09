(Di sabato 19 settembre 2020) Si è aperta ieri e proseguirà fino al 18 ottobre la nona edizione della Bam,di Artedel Piemonte, a, presso la casa del Conte Verde (via Fratelli Piol 8). Per l’occasione sarà ospitata la“Anni. IlLiquido”. L’ingresso è libero da martedì a venerdì ore 16.00-19.00 e il sabato e domenica 10.00-13.00 16.00-19.00. L'articolo Alad’Artecon la“Anni. IlLiquido” proviene da Nuova Società.

nuovasocieta : A Rivoli la Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea con la mostra “Anni Zero. Il Decennio Liquido” - solops : Torna a Rivoli la BAM – Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte - AlexBonoVox1 : RT @quotidianopiem: Torna a Rivoli la BAM – Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte - quotidianopiem : Torna a Rivoli la BAM – Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoli Biennale

Nuova Società

CUNEO CRONACA - La chiesa di San Domenico ad Alba (Via Teobaldo Calissano) domenica 20 settembre, alle 16, ospita l’inaugurazione della mostra “William Kentridge, Respirare”, che presenta due installa ...Il progetto di Francesco Arena per Base “Una cartolina, un passo, una linea e una pietra” è composto da opere che, come spiega l'artista stesso, “hanno a che fare con la stratificazione del tempo, l’a ...Venerdì 18 settembre 2020, alle ore 18.00, presso la Casa del Conte Verde, via Fratelli Piol 8 Rivoli, si apre la nona edizione della BAM Biennale d’Arte Moderna e Contemporanea del Piemonte, con una ...