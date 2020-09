A Potenza positiva al Covid una presidente di seggio | tutti sostituiti

Leggi su agi

(Di sabato 19 settembre 2020) AGI - In Basilicata sono stati costituiti regolarmente alle 16 i seggi elettorali in vista del voto (Referendum costituzionale ed Amministrative). A, ladi una sezione elettorale, all'interno delallestito nella scuola media " Busciolano", è risultataal. In conseguenza di ciò la donna ha subito lasciato l'istituto scolastico e la Prefettura diha provveduto a sostituire tutto i componenti della sezione, a sostituire il materiale elettorale e a sanificare i locali della scuola.