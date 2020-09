911: il nuovo video di Lady Gaga (Di sabato 19 settembre 2020) Il grande ritorno di Lady Gaga si rimette sulla carreggiata giusta. Il video di 911 piace ai fan e contiene significati a profusione, tutti da interpretare. È destinato ad essere iconico. Lady Gaga: il grande ritorno Stavolta ci siamo: l’era Chromatica di Lady Gaga si sta mettendo in assetto, restituendo alla signora Germanotta la dignità da popstar mondiale che molti aspettavano. Stupid Love e Rain On Me avevano fatto una figura discreta, e la seconda è una delle più grandi hit dell’anno, ma nessuna di esse era considerata al livello delle classiche hit degli album precedenti. 911 è invece approvata su tutti i fronti, una traccia meritevole del titolo di singolo e tra le favorite dei fan. Come dice il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 19 settembre 2020) Il grande ritorno disi rimette sulla carreggiata giusta. Ildi 911 piace ai fan e contiene significati a profusione, tutti da interpretare. È destinato ad essere iconico.: il grande ritorno Stavolta ci siamo: l’era Chromatica disi sta mettendo in assetto, restituendo alla signora Germanotta la dignità da popstar mondiale che molti aspettavano. Stupid Love e Rain On Me avevano fatto una figura discreta, e la seconda è una delle più grandi hit dell’anno, ma nessuna di esse era considerata al livello delle classiche hit degli album precedenti. 911 è invece approvata su tutti i fronti, una traccia meritevole del titolo di singolo e tra le favorite dei fan. Come dice il ...

