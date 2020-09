911 | i disturbi mentali di Lady Gaga nel suo nuovo singolo

zazoomblog : Lady Gaga ci trascina nellincubo colorato dei suoi disturbi mentali con 911 - #trascina #nellincubo #colorato -

Ultime Notizie dalla rete : 911 disturbi

Giornale di Sicilia

Lady Gaga lancia il terzo singolo di "Chromatica" con un videoclip che trasporta nel suo lato più surreale. Si chiama "911" affronta i demoni peggiori della Germanotta alla luce del sole. Un dramma vi ...Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga) in data: 18 Set 2020 alle ore 9:11 PDT Lady Gaga lancia il terzo singolo di "Chromatica" con un videoclip che trasporta nel suo lato più surreale. Si chiama ...Dopo "Stupid Love" e "Rain on Me", Lady Gaga ci porta nel lato più surreale di "Chromatica". Nel videoclip (un vero cortometraggio) del terzo singolo "911" la Germanotta affronta alla luce del sole i ...