15enne picchiato da un gruppo di bulli in Versilia: "Potevano uccidermi come Willy. Vedo violenza ovunque, fermiamoci" (Di sabato 19 settembre 2020) 15enne massacrato di botte a Ferragosto: "Potevano uccidermi come Willy" Filippo è un ragazzo di 15 anni aggredito la notte del 15 agosto in Versilia, dove si trovava in vacanza a casa di un amico. Dopo la brutale morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro, ha deciso di raccontare quanto gli è successo più di un mese fa, quando un gruppo di quattro bulli lo ha massacrato sul pontile di Marina di Pietrasanta, cuore della movida versiliese. Per alcuni aspetti l'aggressione che ha subito gli è sembrata simile a quella del 21enne di Paliano deceduto nella notte tra il 5 e il 6 settembre. "Una sensazione terribile, la stessa che ho provato quando ho letto la tragedia di Willy. Certo, senza ...

