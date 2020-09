Zingaretti senza memoria dà lezioni di legalità (Di venerdì 18 settembre 2020) Penoso, non c'è altro da aggiungere. Quando Nicola Zingaretti conclude la fatica elettorale a Macerata per le regionali che perderà anche nelle Marche, è visibilmente stanco. La memoria non lo assiste e se ne esce così sulle inchieste riguardanti la Lega: “La legalità non va più tanto di moda da quelle parti”. Ora, a parte il fatto che chi era abituato a deliziose conversazioni con Luca Palamara farebbe bene ad astenersi da certi commenti, il segretario del Pd dimentica evidentemente, in trasferta, di essere anche governatore del Lazio. Si è dimenticato le mascherine perdute a suon di una dozzina e passa di milioni di euro? Lo sa che legalità vuol dire anche amministrare il denaro pubblico senza perderlo di vista? E ancora: finge di non sapere che il suo assessore ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Penoso, non c'è altro da aggiungere. Quando Nicolaconclude la fatica elettorale a Macerata per le regionali che perderà anche nelle Marche, è visibilmente stanco. Lanon lo assiste e se ne esce così sulle inchieste riguardanti la Lega: “La legalità non va più tanto di moda da quelle parti”. Ora, a parte il fatto che chi era abituato a deliziose conversazioni con Luca Palamara farebbe bene ad astenersi da certi commenti, il segretario del Pd dimentica evidentemente, in trasferta, di essere anche governatore del Lazio. Si è dimenticato le mascherine perdute a suon di una dozzina e passa di milioni di euro? Lo sa che legalità vuol dire anche amministrare il denaro pubblicoperderlo di vista? E ancora: finge di non sapere che il suo assessore ...

