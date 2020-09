Zagarolo, Amministrative 2020: gran finale per Marco Bonini (Di venerdì 18 settembre 2020) È stata una campagna elettorale breve ed intensa quella che termina oggi, venerdi 18 settembre 2020, e che condurrà gli elettori all’ appuntamento delle elezioni Amministrative della Città di Zagarolo del 20 e 21 settembre. La coalizione di centrodestra, che candidata sindaco Marco Bonini, dá appuntamento ai sostenitori a partire dalle ore 18 a Podere “Colle Bettuccio” per trascorrere una prima serata all’ insegna della serenità e della buona politica. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 18 settembre 2020) È stata una campagna elettorale breve ed intensa quella che termina oggi, venerdi 18 settembre, e che condurrà gli elettori all’ appuntamento delle elezionidella Città didel 20 e 21 settembre. La coalizione di centrodestra, che candidata sindaco, dá appuntamento ai sostenitori a partire dalle ore 18 a Podere “Colle Bettuccio” per trascorrere una prima serata all’ insegna della serenità e della buona politica. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Zagarolo, Amministrative 2020: gran finale per Marco Bonini - CorriereCitta : Zagarolo, Amministrative 2020: Liliana Capuano in prima linea - CorriereCitta : Amministrative Zagarolo 2020: Di Stasi (FdI) una “punta di diamante” per Bonini - zazoomblog : Amministrative Zagarolo 2020: Marco Carletti (FdI) in prima linea - #Amministrative #Zagarolo #2020: - CorriereCitta : Amministrative Zagarolo 2020: Marco Carletti (FdI) in prima linea -

Ultime Notizie dalla rete : Zagarolo Amministrative Zagarolo, Amministrative 2020: Liliana Capuano in prima linea Il Corriere della Città Zagarolo, è corsa a cinque per la carica di sindaco: ecco i candidati

Il comune di Zagarolo si prepara alle urne. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini del centro urbano in provincia di Roma (16.922 abitanti) andranno a votare per rinnovare sindaco e Consiglio c ...

Alle amministrative Italia dei Diritti è presente solo con il proprio simbolo

Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento fondato e presieduto da Antonello De Pierro precisa che non ci sono liste collegate all’Italia dei Diritti ma che il movimento partecipa so ...

Amministrative Zagarolo 2020: Marco Carletti (FdI) in prima linea

Il 20 e 21 settembre 2020, nelle elezioni Amministrative della Città di Zagarolo, Fratelli d’ Italia, a sostegno del candidato sindaco Marco Bononi, propone una lista variegata e di assoluta qualità.

Il comune di Zagarolo si prepara alle urne. Domenica 20 e lunedì 21 settembre i cittadini del centro urbano in provincia di Roma (16.922 abitanti) andranno a votare per rinnovare sindaco e Consiglio c ...Carlo Spinelli responsabile provinciale romano del movimento fondato e presieduto da Antonello De Pierro precisa che non ci sono liste collegate all’Italia dei Diritti ma che il movimento partecipa so ...Il 20 e 21 settembre 2020, nelle elezioni Amministrative della Città di Zagarolo, Fratelli d’ Italia, a sostegno del candidato sindaco Marco Bononi, propone una lista variegata e di assoluta qualità.