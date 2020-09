Your Phone: introdotte le sezioni Inviato dal telefono e Contatti [Insider] (Di venerdì 18 settembre 2020) L’app Your Phone, in italiano Il tuo telefono, si è aggiornata per gli utenti Windows Insider introducendo due nuove sezioni: Inviato dal telefono e Contatti. Nuove pagine in Il tuo telefono Inviato dal telefono Questa sezione spiega la procedura per utilizzare la funzione “Continua sul PC”. Si tratta della funzionalità che permette di inviare la pagina web che si sta visualizzando dallo smartPhone al PC. Contatti Come lascia intendere il nome della sezione, da questa pagina è possibile vedere l’intero elenco dei Contatti salvato sul proprio telefono Android. Download La nuova versione ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 18 settembre 2020) L’app, in italiano Il tuo, si è aggiornata per gli utenti Windowsintroducendo due nuovedal. Nuove pagine in Il tuodalQuesta sezione spiega la procedura per utilizzare la funzione “Continua sul PC”. Si tratta della funzionalità che permette di inviare la pagina web che si sta visualizzando dallo smartal PC.Come lascia intendere il nome della sezione, da questa pagina è possibile vedere l’intero elenco deisalvato sul proprioAndroid. Download La nuova versione ...

