Wto | si restringe corsa per direzione | in lizza tre donne 2

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos/Ats) - Nei giorni scorsi, l'organizzazione ha condotto un primo ciclo di consultazioni con ciascuno dei suoi 164 membri, al fine di eliminare i tre candidati che hanno meno probabilità di ottenere un sostegno. Il WTO spera che il processo di selezione - iniziato il 7 settembre - non duri più di due mesi. "Siamo sulla buona strada per raggiungere questo obiettivo", ha detto un portavoce. La selezione, guidata dal presidente del Consiglio Generale, il neozelandese David Walker, continuerà con una seconda fase delle consultazioni che inizierà il 24 settembre e durerà fino al 6 ottobre. Durante questo periodo, ai rappresentanti dei paesi membri verrà chiesto di esprimere due preferenze ai selezionatori con l'obiettivo di portare il numero dei candidati da cinque a due. Seguirà quindi la scelta definitiva, i cui tempi non sono noti.