WeChat-TikTok al bando dal 20/9Trump vieta il download delle app (Di venerdì 18 settembre 2020) Donald Trump vietera' di scaricare le app cinesi WeChat e TikTok a partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti. Il Dipartimento del Commercio prevede di emettere un ordine in cui vieta a chi e' negli Stati Uniti di scar... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 18 settembre 2020) Donald Trump vietera' di scaricare le app cinesia partire dal 20 settembre. Lo riporta la Reuters sul suo sito citando alcune fonti. Il Dipartimento del Commercio prevede di emettere un ordine in cuia chi e' negli Stati Uniti di scar... Segui su affaritaliani.it

repubblica : Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - tweetnewsit : #StatiUniti, dal 20 settembre vietato scaricare #WeChat e #TikTok: 'Per la sicurezza nazionale'… - StraNotizie : Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - Laura_in_cucina : RT @repubblica: Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: 'Per la sicurezza nazionale' - DarioConti1984 : Trump bannerà definitivamente TikTok e WeChat in USA da questa domenica | SmartWorld -

Ultime Notizie dalla rete : WeChat TikTok Stati Uniti, dal 20 settembre vietato scaricare WeChat e TikTok: "Per la sicurezza nazionale" la Repubblica TikTok sarà vietata negli Usa da domenica 20 settembre

Adesso c’è scritto nero su bianco: con una nota ufficiale, il Dipartimento del Commercio Usa annuncia che domenica 20 settembre vieterà l'uso e il download delle cinesi TikTok e WeChat e ne ordinerà ...

Usa-Cina: TikTok e WeChat banditi dagli app store statunitensi a partire da domenica

New York, 18 set 14:39 - (Agenzia Nova) - A partire da domenica, 20 settembre, i download della piattaforma social TikTok e dell'app di messaggistica WeChat saranno vietati negli Stati Uniti. Lo ha an ...

Usa, blocco TikTok-WeChat per stop raccolta dati maligna

(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - "Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuov ...

Adesso c’è scritto nero su bianco: con una nota ufficiale, il Dipartimento del Commercio Usa annuncia che domenica 20 settembre vieterà l'uso e il download delle cinesi TikTok e WeChat e ne ordinerà ...New York, 18 set 14:39 - (Agenzia Nova) - A partire da domenica, 20 settembre, i download della piattaforma social TikTok e dell'app di messaggistica WeChat saranno vietati negli Stati Uniti. Lo ha an ...(ANSA) - NEW YORK, 18 SET - "Su indicazione del presidente, abbiamo deciso per un'azione significativa per combattere la maligna raccolta di dati personali degli americani da parte della Cina, promuov ...