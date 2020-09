Vodafone Happy Friday, scopriamo insieme i regali del 18 settembre (Di venerdì 18 settembre 2020) Vodafone Happy Friday è un programma fedeltà che regala ai suoi clienti buoni o sconti ogni venerdì. scopriamo insieme cosa ci aspetta per il 18 settembre Come ogni venerdì, ecco puntuale il Vodafone Happy Friday, un programma fedeltà che premia i propri clienti. Ogni settimana consulta l’app MyVodafone per scoprire cosa viene riservato per te. Anche questo venerdì 18 settembre 2020 le offerte non tardano ad arrivare. scopriamo insieme quali sono i regali di oggi e come partecipare all’offerta e come fare per approfittare di queste occasioni. Il regalo per questo venerdì prevede uno ... Leggi su zon (Di venerdì 18 settembre 2020)è un programma fedeltà che regala ai suoi clienti buoni o sconti ogni venerdì.cosa ci aspetta per il 18Come ogni venerdì, ecco puntuale il, un programma fedeltà che premia i propri clienti. Ogni settimana consulta l’app Myper scoprire cosa viene riservato per te. Anche questo venerdì 182020 le offerte non tardano ad arrivare.quali sono idi oggi e come partecipare all’offerta e come fare per approfittare di queste occasioni. Il regalo per questo venerdì prevede uno ...

iwanttoki__youu : l'unica certezza del venerdì è che l'happy Friday della vodafone sia una cagata pazzesca - mondomobileweb : Vodafone Happy Friday: anticipazioni degli sconti previsti per Venerdì 18 Settembre 2020 - infoitscienza : Vodafone Happy Black: sconti per l’acquisto di un monopattino elettrico e prodotti per l’igiene - infoitscienza : Vodafone Happy Black sconta un monopattino elettrico e prodotti per l’igiene - mondomobileweb : Vodafone Happy Black: sconti per l’acquisto di un monopattino elettrico e prodotti per l’igiene -