"Viviana Parisi non si è gettata da pilone"

"Voglio chiarire il fatto che noi escludiamo l'ipotesi che Viviana si sia suicidata anche per elementi che ci vengono dagli ultimi controlli, cioè che non ci sono tracce di sangue su pilone, né tracce di Viviana".A dirlo l'avvocato Claudio Mondello legale di Daniele Mondello marito di Viviana Parisi e padre di Gioele entrambi scomparsi e poi trovati morti nelle campagne di Caronia. "Dagli elementi in nostro possesso, dunque - prosegue Mondello - non si può in nessun modo avvalorare l'ipotesi che si sia gettata o sia scivolata salendo sul pilone".

