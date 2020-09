Viviana e Gioele | nuove indiscrezioni sull’incidente sparigliano le carte

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 18 settembre 2020) MorteParisi, la dinamica dell’incidente d’auto avuto dalla dj 43enne nella galleria Pizzo Turda lo scorso 3 agosto potrebbe non essere quella ipotizzata finora. Il consulente di Daniele Mondello ha infatti dichiarato: «potrebbe essere morto nell’incidente, non era sul seggiolino».: novità sulla dinamica dell’incidente Non solo. Dopo gli accertamenti dei giorni scorsi sulla A20, starebbe emergendo un’altra possibile ricostruzione ovvero che sarebbe stato il furgone con a bordo tre operai ad urtare contro la Opel della donna. Per fare chiarezza sui fatti, sono al lavoro i consulenti nominati dalla Procura e quelli delle famiglie delle vittime. Al momento tuttavia ci si muove solo nel campo delle ipotesi, non c’è infatti ancora ...