Vittorio Sgarbi dopo anni la verità sulla rottura Elenoire Casalegno | “Una Venere | poi quei tatuaggi…”

(Di venerdì 18 settembre 2020) Non tutti sanno che, per alcuni mesi, hanno avuto una relazione. Sembra che la loro storia sia terminata pacificamente, ma, quando ne ha parlato, ha inviato alla bella Elonire una piccola frecciatina… “Era una, pelle stupenda, ma poi…” “È durata poco, per un tempo breve. Lei si è fatta riconoscere. Per me c’è stato un palcoscenico e lei è apparsa al mondo, una meraviglia. Comeche sorge dalle acque. Potevo fare il suo agente più che il suo amante. Poi si è coperta di tatuaggi e io ho aperto una polemica con lei, che era una bellezza pura”. Ha raccontato a Raffaella Carrà, durante una delle puntate ...