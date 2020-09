Violenza su donne: Annibali (Iv), 'inaccettabile ruolo stereotipo in sentenze' (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Ancora una volta, in tema di Violenza sulle donne, gli stereotipi culturali sembrano giocare un ruolo nell'impianto delle sentenze, con argomenti che giustificano e deresponsabilizzano”. Così la deputata di Italia Viva Lucia Annibali, capogruppo in Commissione Giustizia, commenta su Twitter la notizia della riduzione di pena per il marito violentatore perché tradito. “Le parole contano, e tutto ciò è inaccettabile e pericoloso”, conclude. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 set. (Adnkronos) - “Ancora una volta, in tema disulle, gli stereotipi culturali sembrano giocare unnell'impianto delle, con argomenti che giustificano e deresponsabilizzano”. Così la deputata di Italia Viva Lucia, capogruppo in Commissione Giustizia, commenta su Twitter la notizia della riduzione di pena per il marito violentatore perché tradito. “Le parole contano, e tutto ciò èe pericoloso”, conclude.

TeresaBellanova : Non voglio entrare nel merito della sentenza. Mi limito solo a dire che nessuna ragione è valida per legittimare lo… - chiaragribaudo : Ho rispetto per le sentenze e la magistratura, ma si resta basiti nel leggere notizie come questa. Non ci sono ragi… - xj_hutch : @inprocinto Ciao! Prima di tutto congratulazioni, visto che anche io mi laureo a breve in giurisprudenza con una te… - MartinelliF : RT @LGmarangon: Ceccardi (la Borgonzoni 2.0) sui migranti sulle unioni civili sulla violenza sulle donne sul Presidente Mattarella sulle f… - LuciaLaVita1 : RT @LGmarangon: Ceccardi (la Borgonzoni 2.0) sui migranti sulle unioni civili sulla violenza sulle donne sul Presidente Mattarella sulle f… -