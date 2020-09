Vieri fuori da Tiki Taka: “Annullato il mio contratto, andremo per vie legali” (Di venerdì 18 settembre 2020) Da Pierluigi Pardo a Piero Chiambretti. Tiki Taka cambia volto e anche opinionisti. La grande novità è l’assenza di Christian Vieri, il cui divorzio improvviso è stato tutto fuorché digerito dall’ex attaccante della Nazionale: “Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo, andremo per vie legali“, ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera. Leggi su sportface (Di venerdì 18 settembre 2020) Da Pierluigi Pardo a Piero Chiambretti.cambia volto e anche opinionisti. La grande novità è l’assenza di Christian, il cui divorzio improvviso è stato tutto fuorché digerito dall’ex attaccante della Nazionale: “Non ci sarò. Mi hanno comunicato che hanno annullato il mio. Dall’oggi al domani, senza motivo. È una cosa che non mi aspettavo,per vie legali“, ha spiegato ai microfoni del Corriere della Sera.

