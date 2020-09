VIDEO | Mezzo secolo senza Jimi Hendrix: nel 1970 l’addio alla leggenda del rock (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Mezzo secolo da leggenda. Com’e’ stata la sua vita, come lo e’ la sua musica, ancora oggi. È il 18 settembre del 1970 quando il piu’ grande e influente chitarrista rock viene trovato senza vita in hotel a Londra. Fino ad allora la vita di Jimi Hendrix era stata un susseguirsi di colpi di scena, di novita’, di passioni. Ma tutto ruotava attorno alla sua chitarra. Fin dai primi giorni della sua vita, quando il padre gli cambio’ nome: era nato come Johnny Allen Hendrix, divenne James Marshall Hendrix. E poi la sua prima chitarra, un rozzo cordofono ricavato da una scatola da sigari sopra cui allungò un elastico (pratica tipica dei piu’ poveri chitarristi blues agli esordi), mentre il primo vero strumento del giovane Hendrix fu una chitarra per destrimani regalatagli dal padre dopo la morte della madre, mentre lui era mancino. Per questo imparo’ velocemente a suonare rovesciandola, e questa abitudine caratterizzo’ tutta la sua carriera artistica. E poi l’ascesa rapidissima verso il successo, grazie all’incontro con Chas Chandler, all’epoca ancora bassista degli Animals, che inevitabilmente riconobbe qualita’ straordinarie, uniche, in quel giovane, stravagante ma fenomenale chitarrista di Seattle, nato il 27 novembre 1942. La sua brevissima vita ci ha regalato appena 4 album, tra il 1967 e il 1970, che hanno pero’ lasciato il segno: Are You Experienced, Axis: Bold as Love, Electric Ladyland, Band of Gypsys.LE STORICHE ESIBIZIONI DAL VIVO Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – Mezzo secolo da leggenda. Com’e’ stata la sua vita, come lo e’ la sua musica, ancora oggi. È il 18 settembre del 1970 quando il piu’ grande e influente chitarrista rock viene trovato senza vita in hotel a Londra. Fino ad allora la vita di Jimi Hendrix era stata un susseguirsi di colpi di scena, di novita’, di passioni. Ma tutto ruotava attorno alla sua chitarra. Fin dai primi giorni della sua vita, quando il padre gli cambio’ nome: era nato come Johnny Allen Hendrix, divenne James Marshall Hendrix. E poi la sua prima chitarra, un rozzo cordofono ricavato da una scatola da sigari sopra cui allungò un elastico (pratica tipica dei piu’ poveri chitarristi blues agli esordi), mentre il primo vero strumento del giovane Hendrix fu una chitarra per destrimani regalatagli dal padre dopo la morte della madre, mentre lui era mancino. Per questo imparo’ velocemente a suonare rovesciandola, e questa abitudine caratterizzo’ tutta la sua carriera artistica. E poi l’ascesa rapidissima verso il successo, grazie all’incontro con Chas Chandler, all’epoca ancora bassista degli Animals, che inevitabilmente riconobbe qualita’ straordinarie, uniche, in quel giovane, stravagante ma fenomenale chitarrista di Seattle, nato il 27 novembre 1942. La sua brevissima vita ci ha regalato appena 4 album, tra il 1967 e il 1970, che hanno pero’ lasciato il segno: Are You Experienced, Axis: Bold as Love, Electric Ladyland, Band of Gypsys.LE STORICHE ESIBIZIONI DAL VIVO

