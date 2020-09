VIDEO | In Bolivia la presidente Anez ritira la candidatura alle elezioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020)

GiuvaSkin : RT @ChrisPeverieri: #Bolivia | La presidente de facto Añez ha annunciato nella notte il ritiro della propria candidatura alle presidenziali… - ChrisPeverieri : #Bolivia | La presidente de facto Añez ha annunciato nella notte il ritiro della propria candidatura alle presidenz… - ConvSocialista : RT @ManuelSantoro_: @ConvSocialista è in prima fila per supportare le forze politiche in America Latina come il #MAS (#Bolivia) e il #MRC (… - GiovannaZeball4 : @JeanineAnez Su propia gente le dice a la #AutoproclamadaAñez mafiosa de Bolivia que - ManuelSantoro_ : @ConvSocialista è in prima fila per supportare le forze politiche in America Latina come il #MAS (#Bolivia) e il… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Bolivia VIDEO : Elezioni in Bolivia: la presidente ad interim Jeanine Áñez si ritira, per non favorire Evo Morales euronews Italiano Elezioni in Bolivia: la presidente ad interim Jeanine Áñez si ritira, per non favorire Evo Morales

Situazione politica sempre più ingarbugliata in Bolivia, dopo il ritiro dalla corsa per le elezioni presidenziali del 18 ottobre della presidente ad interim Jeanine Áñez. "Non voglio favorire il ...

Bolivia: elezioni, Jeanine Anez rinuncia a candidatura alla presidenza

La Paz, 18 set 08:13 - (Agenzia Nova) - Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha rinunciato alla sua candidatura alla presidenza nelle prossime elezioni del 18 ottobre. Anez lo ha annu ...

Video Sound art al via, dal 16 settembre

E sono 10, l’edizione 2020 celebra il decennale del Video Sound art, il festival e centro di produzione dedicato all’arte contemporanea, a partire dal 16 settembre in programma alle piscine Guido Roma ...

Situazione politica sempre più ingarbugliata in Bolivia, dopo il ritiro dalla corsa per le elezioni presidenziali del 18 ottobre della presidente ad interim Jeanine Áñez. "Non voglio favorire il ...La Paz, 18 set 08:13 - (Agenzia Nova) - Il presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, ha rinunciato alla sua candidatura alla presidenza nelle prossime elezioni del 18 ottobre. Anez lo ha annu ...E sono 10, l’edizione 2020 celebra il decennale del Video Sound art, il festival e centro di produzione dedicato all’arte contemporanea, a partire dal 16 settembre in programma alle piscine Guido Roma ...