VIDEO | Camorra, Paolo Siani: “Giancarlo ha visto il male e lo ha raccontato” (Di venerdì 18 settembre 2020) di Flavio Russo Leggi su dire (Di venerdì 18 settembre 2020) di Flavio Russo

marinapiva67 : RT @unoscribacchino: “L’importante era colpire i neri. Bastava il colore della pelle per diventare vittima della ferocia stragista”. #18se… - manuelaferrar15 : RT @unoscribacchino: “L’importante era colpire i neri. Bastava il colore della pelle per diventare vittima della ferocia stragista”. #18se… - Lodovicaconlao1 : RT @unoscribacchino: “L’importante era colpire i neri. Bastava il colore della pelle per diventare vittima della ferocia stragista”. #18se… - SarafrazSam : RT @unoscribacchino: “L’importante era colpire i neri. Bastava il colore della pelle per diventare vittima della ferocia stragista”. #18se… - unoscribacchino : “L’importante era colpire i neri. Bastava il colore della pelle per diventare vittima della ferocia stragista”.… -