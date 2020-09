Verona-Roma, le probabili formazioni (Di venerdì 18 settembre 2020) Verona-Roma sarà il secondo anticipo della prima giornata di Serie A, in programma a partire dalle 20:45. I due tecnici Juric e Fonseca dovrebbero schierarsi in modo speculare sul campo. L’Hellas conferma il modulo che ha consentito di fare un più che dignitoso percorso nella scorsa stagione: nel centrocampo novità Tameze, Benassi dovrebbe partire da subito, in avanti il solito Di Carmine. Tra le fila dei giallorossi debutto probabilmente rinviato per Kumbulla (al suo posto Cristante), mentre Karsdorp dovrebbe partire dall’inizio. In avanti, con alle spalle Perez e Pellegrini, il promesso sposo alla Juve Dzeko dovrebbe lasciar posto a Mkhitaryan. In porta Mirante favorito su Pau Lopes. Questi i possibili titolari di domani: Verona (3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Cetin; Faraoni, Veloso, Tameze, ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 18 settembre 2020)sarà il secondo anticipo della prima giornata di Serie A, in programma a partire dalle 20:45. I due tecnici Juric e Fonseca dovrebbero schierarsi in modo speculare sul campo. L’Hellas conferma il modulo che ha consentito di fare un più che dignitoso percorso nella scorsa stagione: nel centrocampo novità Tameze, Benassi dovrebbe partire da subito, in avanti il solito Di Carmine. Tra le fila dei giallorossi debutto probabilmente rinviato per Kumbulla (al suo posto Cristante), mentre Karsdorp dovrebbe partire dall’inizio. In avanti, con alle spalle Perez e Pellegrini, il promesso sposo alla Juve Dzeko dovrebbe lasciar posto a Mkhitaryan. In porta Mirante favorito su Pau Lopes. Questi i possibili titolari di domani:(3-4-2-1): Silvestri; Empereur, Gunter, Cetin; Faraoni, Veloso, Tameze, ...

OfficialASRoma : ??? “La Roma per me è un grande popolo. Io mi sono identificato in loro. Ho giocato solo due stagioni con la Roma, m… - GoalItalia : Dzeko alla Juve? Fonseca frena: 'Giocherà #VeronaRoma' ?? - FabrizioRomano : Marash Kumbulla vicino alla Roma! Colpo a sorpresa di queste ore: accordo pronto col Verona per il difensore classe… - Sardanapalooo : RT @cmdotcom: #Dzeko-#Juve e #Milik-#Roma, è tutto fatto: il bosniaco pronto a lasciare #Verona per #Torino - GMontalesi : RT @cmdotcom: #Dzeko-#Juve e #Milik-#Roma, è tutto fatto: il bosniaco pronto a lasciare #Verona per #Torino -