Verona, conferenza stampa Juric: “Siamo in emergenza. Mercato? Ecco cosa ci manca…” (Di venerdì 18 settembre 2020) conferenza stampa Juric – Il Verona è in grande emergenza in vista della prima giornata di Serie A contro la Roma. Ivan Juric deve fare i conti con alcune assenze, anche Benassi – appena arrivato dalla Fiorentina – è indisponibile. Queste le parole dell’allenatore giallobù in conferenza stampa. “Indisponibili? È una situazione difficile, domani saremo in emergenza, non so chi far giocare. Sapevamo che avremmo dovuto prendere tanti giocatori e che non sarebbe stato facile. Noi come società siamo visti diversamente rispetto all’anno scorso, e questo porta difficoltà. Abbiamo grande difficoltà dietro, in mezzo e davanti. Sono arrivati ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)– Ilè in grandein vista della prima giornata di Serie A contro la Roma. Ivandeve fare i conti con alcune assenze, anche Benassi – appena arrivato dalla Fiorentina – è indisponibile. Queste le parole dell’allenatore giallobù in. “Indisponibili? È una situazione difficile, domani saremo in, non so chi far giocare. Sapevamo che avremmo dovuto prendere tanti giocatori e che non sarebbe stato facile. Noi come società siamo visti diversamente rispetto all’anno scorso, e questo porta difficoltà. Abbiamo grande difficoltà dietro, in mezzo e davanti. Sono arrivati ...

gizzo97 : Spunti interessanti dalla conferenza di Fonseca: - Dzeko a Verona - Karsdorp resta e ci punta - Smalling a breve do… - flaviodelfante : #Roma, #Fonseca in conferenza 'dice' che a Verona si torna a 4 dietro e in porta va Mirante. Intanto invito tutti a… - sportli26181512 : Fonseca: 'Kumbulla? Sono soddisfatto. Alla #Roma mix di giovani ed esperti': Il tecnico giallorosso ha parlato in c… - Fprime86 : RT @SkySport: Verona-Roma, Juric: 'Sono preoccupato, siamo in emergenza. Pochi giocatori in forma' - sportli26181512 : Verona-Roma, Juric: 'Sono preoccupato, siamo in emergenza. Pochi giocatori in forma': L'allenatore del Verona alla… -