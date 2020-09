Vendola in piazza con le Sardine ironizza su Fitto: “Pensano sia giovane, ma è perché ha fatto un lifting elettorale…qualcuno gli ha curato il look” (Di venerdì 18 settembre 2020) “Molti giovani elettori pensano che Fitto sia giovane, anche perché ha fatto un lifting elettorale…lo abbiamo visto per la prima volta da quando è nato senza cravatta. Qualcuno gli ha curato il look”, così Nichi Vendola in piazza con le Sardine a Bari, ironizza sul candidato di centrodestra Raffaele Fitto, spiegando che in realtà, a dispetto di quanto pensino alcuni giovani che non lo conoscono, “era già vicegovernatore della Puglia nel 1995 e governatore per cinque anni dal 2000”. Ma, evidenzia l’ex governatore pugliese, in carica dal 2005 al 2015, “le cose accadute in quei 10 anni sono state così importanti che la Puglia poteva anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) “Molti giovani elettori pensano chesia, anche perché haunelettorale…lo abbiamo visto per la prima volta da quando è nato senza cravatta. Qualcuno gli hail look”, così Nichiincon lea Bari,sul candidato di centrodestra Raffaele, spiegando che in realtà, a dispetto di quanto pensino alcuni giovani che non lo conoscono, “era già vicegovernatore della Puglia nel 1995 e governatore per cinque anni dal 2000”. Ma, evidenzia l’ex governatore pugliese, in carica dal 2005 al 2015, “le cose accadute in quei 10 anni sono state così importanti che la Puglia poteva anche ...

