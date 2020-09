Vasto incendio a Casarza Ligure: le fiamme lambiscono l’autostrada [FOTO] (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel pomeriggio a Casarza Ligure si è sviluppato un incendio boschivo nella zona di via De Gasperi, nei pressi della A12. Al momento l’incendio, che è partito alle spalle di un capannone, da un container con all’interno dei rifiuti, ha interessato una zona boschiva e nessuna abitazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova che stanno intervenendo nella zona, ai piedi del passo del Bracco. E’ stato richiesto anche l’intervento del direttore operazioni di spegnimento (DOS) per coordinare l’intervento dei mezzi aerei (elicottero). La protezione civile regionale, in costante contatto con l’amministrazione comunale, sta seguendo l’evolversi della situazione. Sul posto sono presenti anche i volontari antincendio, al ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 18 settembre 2020) Nel pomeriggio asi è sviluppato unboschivo nella zona di via De Gasperi, nei pressi della A12. Al momento l’, che è partito alle spalle di un capannone, da un container con all’interno dei rifiuti, ha interessato una zona boschiva e nessuna abitazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Chiavari e di Genova che stanno intervenendo nella zona, ai piedi del passo del Bracco. E’ stato richiesto anche l’intervento del direttore operazioni di spegnimento (DOS) per coordinare l’intervento dei mezzi aerei (elicottero). La protezione civile regionale, in costante contatto con l’amministrazione comunale, sta seguendo l’evolversi della situazione. Sul posto sono presenti anche i volontari ant, al ...

