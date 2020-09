Varese | ' prelevava' soldi da conti correnti postali | arrestato funzionario

(Di venerdì 18 settembre 2020) Milano, 18 set. (Adnkronos) - Gli ammanchi in alcunifino a 40mila euro a Comabbio, in provincia dinon erano colpa di "disguidi" ma di un "infedele", che ieri è statoe portato in carcere a Busto dalla squadra investigativa del commissariato di Gallarate. L'uomo dovrà scontare una pena di quattro anni e quattro mesi per un reato commesso nel 2014. Dopo la denuncia di unsta a cui erano spariti da un giorno all'altro 15mila euro dal conto corrente postale, la Digos aveva cominciato a indagare, scoprendo che il, che si giustificava parlando di "errori", aveva messo in piedi un sistema con cui riusciva a prelevare e ripianare somme daidei ...

Ultime Notizie dalla rete : Varese prelevava

