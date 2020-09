Vaccino coronavirus: accordo Ue-Sanofi per 300 milioni di dosi per i cittadini europei (Di venerdì 18 settembre 2020) Sanofi e GSK si sono inoltre impegnate a fornire una parte della loro fornitura di vaccini attraverso la collaborazione con Covax, la struttura dell'Oms nata per assicurare l'accesso universale al Vaccino contro il nuovo coronavirus. La Commissione ha firmato un contratto dello stesso tipo con AstraZeneca e continua i colloqui per formalizzare accordi con altre quattro compagnie (Johnson & Johnson, Curevac, Moderna e BioNtech) Leggi su firenzepost (Di venerdì 18 settembre 2020)e GSK si sono inoltre impegnate a fornire una parte della loro fornitura di vaccini attraverso la collaborazione con Covax, la struttura dell'Oms nata per assicurare l'accesso universale alcontro il nuovo. La Commissione ha firmato un contratto dello stesso tipo con AstraZeneca e continua i colloqui per formalizzare accordi con altre quattro compagnie (Johnson & Johnson, Curevac, Moderna e BioNtech)

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, volontario riceve la dose di richiamo del vaccino. 'Sto bene, nessuna reazione ma non posso sapere se… - Agenzia_Ansa : #Ue - #Sanofi: accordo per 300 milioni di dosi di vaccino anti #Covid. E' il secondo contratto firmato dalla Commis… - Corriere : Vaccino, AstraZeneca riprende test dopo lo stop per reazione avversa: «Nessun problema di sicurezza» - franco_guerci : RT @ChiodiDonatella: #COVID: IL'#VACCINO #ITALIANO'DI #BASILEA Non è un ossimoro. E neanche un refuso di @Storace È la fregatura che ci st… - GiovanniMoglia : RT @brusco_sandro: Questa roba è ora in prima pagina su La Stampa. Un singolo volontario, che non sa nemmeno se ha ricevuto il trattamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino coronavirus Vaccino anti coronavirus, parla il volontario: “Sto bene, non ho avuto problemi” La Stampa Covid. Vaccino Sanofi/Gsk: accordo con la Ce per fornitura di 300 milioni di dosi

Raggiunto oggi l’accordo tra Commissione Europea, Sanofi e Gsk per il preacquisto fino a 300 milioni di dosi del candidato vaccino messo a punto dalle due aziende. Sanofi e Gsk hanno annunciato lo sco ...

Coronavirus: Ue firma contratto con Sanofi-Gsk per vaccino

Bruxelles, 18 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha firmato un contratto con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e Gsk per la fornitura di un potenziale vaccino contro la Covid-19. Il ...

Coronavirus: è possibile essere reinfettati dopo la prima infezione o malattia? Quale implicazione per i vaccini?

di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - SALERNO. Sembra al momento che i casi di reinfezione da Covid-19 siano molto rari e alcuni da ricontrollare. Ovviamente la ricerca non si ferma e va avant ...

Raggiunto oggi l’accordo tra Commissione Europea, Sanofi e Gsk per il preacquisto fino a 300 milioni di dosi del candidato vaccino messo a punto dalle due aziende. Sanofi e Gsk hanno annunciato lo sco ...Bruxelles, 18 set. (Adnkronos Salute) - La Commissione europea ha firmato un contratto con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e Gsk per la fornitura di un potenziale vaccino contro la Covid-19. Il ...di Vincenzo Petrosino - Oncologo Chirurgo - SALERNO. Sembra al momento che i casi di reinfezione da Covid-19 siano molto rari e alcuni da ricontrollare. Ovviamente la ricerca non si ferma e va avant ...