Vaccino conto il Covid | ora metà degli americani non vuole farlo

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 18 settembre 2020)il, ora metànonTrump ha assicurato che le prime dosi delcontro ilsaranno pronte prima delle elezioni di novembre, il CDC di Atlanta ha annunciato tempi ben più lunghi. Come sempre in questi mesi la lotta aldiventa anche fatto politico. Segui Termometro Politico su Google News Forse anche per questo nel frattempo tra glila fiducia verso ilè calata molto: Nel sondaggio svolto da Pew Research a maggio e a settembre è evidente come il numero di coloro che farebbe probabilmente o sicuramente ilquando fosse pronto scende dal 72% al 51% ...