Vaccino anti Covid, la Ue firma un accordo per 300 milioni di dosi (Di sabato 19 settembre 2020) Nuovo accordo per un Vaccino anti Covid per la Ue. Bruxelles infatti ha ha firmato un contratto con Sanofi e Gsk per la fornitura di oltre 300 milioni di dosi del potenziale Vaccino contro il virus che sta bloccando il mondo. Un accordo che ricalca quello siglato il 27 agosto scorso con AstraZeneca. LEGGI ANCHE > Vaccino anti Covid, i medici Usa frenano ma Trump rilancia: "Disponibile a novembre" Vaccino anti Covid per la Ue "in tempi brevi" L'accordo per il Vaccino anti Covid per la Ue permetterà agli Stati membri ...

