Vaccino, accordo Ue-Sanofi e Gsk per 300 milioni di dosi (Di venerdì 18 settembre 2020) Bruxelles, 18 set. (Adnkronos) - La Commissione Europea ha firmato un contratto con le multinazionali farmaceutiche Sanofi e Gsk per la fornitura di un potenziale Vaccino contro la Covid-19. Il contratto, Gli Stati membri dell'Ue potranno anche donare dosi riservate ai Paesi a reddito medio-basso. Sanofi e Gsk si metteranno al lavoro per rendere disponibile "in tempi brevi" una quota "significativa" della loro fornitura di vaccini mediante una collaborazione con lo strumento per l'accesso globale ai vaccini contro la Covid-19 (Covid-19), il pilastro dedicato ai vaccini dell'acceleratore per l'accesso agli strumenti Covid-19 per i Paesi a reddito medio-basso. La Commissione continua a negoziare accordi simili con Johnson & Johnson, CureVac, Moderna e BionTech, con le quali ha concluso i colloqui esplorativi.

