Vaccino, accordo tra Ue e Sanofi-Gsk per 300 milioni di dosi (Di venerdì 18 settembre 2020) accordo tra Ue e Sanofi-Gsk per 300 milioni di dosi di Vaccino. Si tratta della seconda intesa dopo quella di AstraZeneca. BRUXELLES (BELGIO) – accordo tra Ue e Sanofi-Gsk per 300 milioni di dosi di Vaccino. Come scritto dal Corriere della Sera, l'intesa firmata consentirà agli Stati membri di ottenere "in tempi brevi" una quota significativa della fornitura. Ogni singolo Paese ha anche la possibilità di donare il farmaco alle nazioni con un reddito medio-basso. Si tratta del secondo accordo per Bruxelles che sul finire di agosto era riuscita a trovare l'intesa anche con AstraZeneca per una fornitura di 300 milioni di ...

