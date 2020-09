Usare il Mes serve anche alla cultura scientifica

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 18 settembre 2020) Da tempo il mondo della scienza evidenzia il grave pericolo per la nostra società di una scarsa diffusione della. Questa situazione ha sensibilmente contribuito a ridurre la capacità d’innovazione del sistema-Paese e ha aperto pericolosi varchi al rifiuto dei risultati della ricerca. Ne abbiamo avuto conferma dal fenomeno dei «no vax», assurto a livello ideologico/fideistico, dai comportamenti estremi degli «ultras vegani», dal ricorso a terapie alternative salvifiche come il metodo «Stamina», dnegazione di tutti glirmi sul riscaldamento e sull’inquinamento della terra e, proprio in questi giorni, dnegazione degli effetti del Covid. Di tutti questi problemi si occupa il centro studi «Observa Scienze in ...